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Haberler

Al Pacino ve Benicio Del Toro'dan "The Trap" Geliyor!
Al Pacino ve Benicio Del Toro'dan "The ...

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1 Milyar Dolar Hasılat Yapan Filmler

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İngiliz Kaşif Fawcett'in Hikayesi: The Lost City of Z
İngiliz Kaşif Fawcett'in Hikayesi: The ...

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Bu Hafta 8 Yeni Film Vizyonda
Bu Hafta 8 Yeni Film Vizyonda

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Fassbender'den Polisiye Film
Fassbender'den Polisiye Film

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Altyazı Dergisi Şubat Sayısı Bayilerde
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KAPAK KONUSU: JIM JARMUSCH’TAN PATERSON Altyazı Aylık Sinema Dergisi Şubat sayısında, New Jersey’de otobüs şoförlüğü yapan bir şair ile sevgilisinin ...

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!f İstanbul’da Ön Satışlar Yarın Başlıy...

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Kısa Filmler

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Aşkın El Hali

Yönetmen :
mkurtsen avatar
mkurtsen 4 saat, 34 dakika

8

Yaban Gülü

Yaban Gülü

Yıllar önce TRT'de izlediğim, uzun zamandır ortalarda olmayan bir filmdi. Tertemiz bir kopya anlaşılıyor ki; Filmin yönetmeni ve sahibi Ümit Utku (1929-2016) ölmeden önce restore ettirip, gösterim haklarını satmış. İyi de yapmış ama bir yere kadar, . onunda ; ..AŞK BEKLİYOR (1962) BEN MASUMUM (1961) SOKAK ŞARKICISI (1959) KIR ÇİÇEĞİ ZEYNEP (1958) YANIKLAR KÖYÜ (1958) isimli filmleri kayıplar listesinde. Ümit Bey'in yaptığını diğerleri veya yasal mirasçılarıda yapmış, olsa idi bugün kaybolduğu zannedilen bir çok filmi kazanmış olurduk.
Mekanı cennet olsun Ümit Utku iş filmleri yapan, iktidar çevreleri ile iyi geçinen bir yönetmendi. Sağlığında Film San Vakfı'nı kurup birçok sinema emekçisinin sosyal haklarını kazanmasına yardımcı olmuştur.
Filmleri sanat değeri olmayan sıradan filmlerdi. Zaman geçince tarihi açıdan değer kazanmış oldu.
Filmin oyuncularından Allah uzun ömür versin Göksel Arsoy, Samim Meriç ve Nebahat Çehre hayatta, Nebahat'in kısa bir rolü var..Orjinal jenerikte (sonradan ekleme değil) 1960 Türkiye Güzeli
yazıyor, ben 1959 biliyordum.
Demek ki 57 sene önceki kraliçemiz. Allah ömür versin, fasılalarla da olsa uzun bir sanat yaşamı .
Güzelliği ve oyun gücü ile filmi sürükleyen geçen yıl kaybettiğimiz baş oyuncu Leyla Sayar'ı yadetmeden geçmek olmaz.. Kimseye eyvallahı olmayan inandığı gibi yaşayan, ölümden korkmayan dobra bir kadındı Merkez Efendi Mezarlığında annesinin koynunda yatıyor. Emel annesinin ismidir. Mekanı Cennet olur, inşallah. Amin.
10/7

performer avatar
performer 7 saat, 23 dakika

9

Bekçiler Kralı

Bekçiler Kralı

restore edilip gelecek nesillere saklanması gereken önemli bir film. sosyal ve toplumsal içerikli bir komedi filmi diyebiliriz.

Sinemaagresif avatar
Sinemaagresif 17 saat, 10 dakika

8

Tülin Özen

Tülin Özen

Çok başarılı çok yetenekli ve bir o kadar da güzel bir oyuncu ablamız. Bizim yenge , Muhteşem yüzyıl kösem, Süt, Bal ,Beyaz gelincik ,Kapalıçarşı gibi dizi filmlerde ki performansıyla hayranlık uyandıran çok yetenekli bir oyuncudur. Rol aldığı büt ün dizi filmlerde farklı ve ayrı bir ışığı var. Şu anda yayın hayatına internet üzerinden başlayan Masum dizisinde rol alıyor. Diziyi henüz izlemedim ama eminim oraya da renk katmıştır ışığıyla. Dramada da komedide de çok başarılı. Umarım sanat hayatı uzun ömürlü olur. Dizi filmlerde hep görmek istediğim bir oyuncu. Kendisine sevgiler.

ElBLanKo2nd avatar
ElBLanKo2nd 17 saat, 44 dakika

8

Soldaki Son Ev

Soldaki Son Ev

İlk başlarda normalmiş gibi ilerleyip daha sonra gerilim ve aksiyonun dozunu arttıran senaryosu ve oyuncuların gösterdiği performanslar bakımından başarılı ve heyecan verici bir film olmuş.

kadirhidir avatar
kadirhidir 17 saat, 49 dakika

10

Son Haber

Son Haber

İşte beklenen en etkileyici film geliyor

yasak75 avatar
yasak75 18 saat, 36 dakika

10

Funda Postacı

Funda Postacı

Benim çok beğendiğim çok saygı duyduğum bir oyuncu yetenekli ve ekranlara çok yakışan bir oyuncu her Rolü oynayabilir temiz bir mizacı var bomba Ahmet Filminde adeta bir yıldız dı bence Yeşilçam unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştır

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