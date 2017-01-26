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Fırıldak Ailesi Orta Dünya03 Şubat 2017
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Haberler
AY Yapım imzasıyla, Star TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi “Cesur ve Güzel”in, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde Cesur ve Sühan nikah ma...
Kanal D yoğun ilgi çekecek yeni bir diziye başlıyor. İsimsiz kahramanların, tanınmasa bile unutulmaması gerekenlerin hikayesinin anlatılacağı dizinin ...
En Heyecanlı Yeri adlı sinema programıyla tanınan Ceylan Özgün Özçelik’in yazıp yönettiği Kaygı, 67. Uluslarararası Berlin Film Festivali’nde yer alac...
Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Abdullah Oğuz, “Çember” isimli polisiye filmler serisi ile ekranlara geri dönüyor. ANS Prodüksiyon’un yapımını üstl...
Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden Resident Evil'ın seriyi sonlandıran 6. devam halkası Resident Evil: Son Bölüm'den yeni poster geldi! Ser...
İstanbul Modern, SİYAD ve Türk Tuborg A.Ş. işbirliği ile düzenlediği “Yönetmenlerle Buluşma” programında bu kez Onur Ünlü’yü konuk ediyor. 4. Düzenlen...
İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 5. kez düzenlenecek 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 4 film, toplam 12 dalda adaylık...
Brian Grazer ve Ron Howards gibi isimleri yapımcı kadrosunda buluşturan Genius dizisi National Geographic ekranlarında izleyici ile buluşacak. Albert ...
89. Akademi Ödülleri 26 Şubat günü sahiplerini bulacak. Her zamanki gibi bütün dünyanın gözü o gece törenin canlı yayınında olacak. Adaylıklar ise dün...
Uluslararası İstanbul Film Festivali bu yıl 36. kez izleyici ile buluşacak. 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak festival yine iddalı yapımları mis...
Röportaj: Ali Başar İle Özel RöportajAyşe Göç Ali Başar
Röportaj: "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"; Peter…Peter Jackson
Röportaj: Burak Arlıel'den Kırımlı Filmi Yöne…Burak Arlıel
İnceleme: Ben Bir Soytarı Değilim…Ben Bir Can…Sedat Demir
İnceleme: "Adam mısın Lan! Semra İyi Beslemiş…murat çelenligil
İnceleme: "Re Re RE - Ra Ra Ra... İzmir'de Do…murat çelenligil
- İlan: Kısa film proje... 1 hafta doğu yılmaz
- İlan: Yardımcı Yönetm... 3 ay onur yiğit
- Mesaj: Evin Esen'in Ö... 1 hafta, 1 gün kemal sunal
- Mesaj: Bu kadar zalim ... 1 hafta, 6 gün davut oktay
Kısa FilmlerTüm Kısa Filmler
10
Faking İt Dizisinde inanılmazdı
9
gayet eğlenceli , sıkıcı olmayan bir film.Keyifle izledim.Düşündüğümden kat kat daha iyi çıktı :)
süper bir komedi
10
türk futbol tarihinin en önemli golünü atarak tarihe gecmistir iyi bir besiktasli olmasi ve adam gibi adam olmasi ve futboluyla cok sevdigim bir futbolcudur,sergen Yalcin metin ali feyyaz riza sifo gibi futbolculardan sonra en sevdigim besiktasli fut bolcudur seni özlüyoruz efsane,en cok istedigim birgün besiktasa gelip sergen yalcinla beraber besiktasimi calistirman sergen teknik direktör sende yardimci teknik adam larak görev almanizi cok istiyorum umarim birgün olur
10
Ben Bir Soytarı Değilim…Ben Bir Canlı Arşivim..
Sinemamızın vazgeçilmez komedi sanatçılarından kıymetli büyük usta Cevat Kurtuluş'u anlatan bu güzel yazı dizisini bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler Sevgili Vatansever.