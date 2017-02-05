Amatörler Gecesi10 Şubat 2017
Enkaz10 Şubat 2017
Çakı Gibi10 Şubat 2017
Lego Batman Filmi10 Şubat 2017
Kara Gün10 Şubat 2017
Karanlığın Elli Tonu10 Şubat 2017
Haberler
Daha evvel İstanbul Film Festivali’nde Yeni Türkiye Sineması bölümünde, daha sonra da Antalya Film Festivali’nde Rengahenk bölümünde izleyici ile bulu...
Daha çok kısa filmleri ile tanınan, yakın dönemde ise Spring Breakers filmi ile epey sükse yapan Harmony Korine’nin yönetmen koltuğunda oturacağı film...
Penélope Cruz ve Edgar Ramirez’in başlıca rolleri üstlendiği Love Child filmini Todd Solondz yönetecek. Happiness, Storytelling, Dark Horse ve Wiener-...
Rogue One: A Star Wars Story'nin haftalar geçmesine rağmen gişedeki başarısı devam ediyor. Bu durum, filmin gelmiş geçmiş en çok izlenen ilk 30 film a...
Mandıra Filozofu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Müfit Can Saçıntı'nın yönetip başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey’den görseller gelmeye...
Daha önce The Immigrant filmiyle karşımıza çıkan yönetmen James Gray, yeni filmi The Lost City Of Z ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın yer aldığı, bir döneme damga vuran tiyatro oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın sinema uyarlaması Tatlım Tatlım'dan ilk g...
Bu hafta 8 yeni film gösterime giriyor. Sinemaseverlerin her türden ilgisini çekecek çeşitliliğin olduğu haftada vizyonu devam eden iddialı filmler de...
Norveç’in en ünlü polisiye roman yazarlarından Jo Nesbo imzalı The Snowman’in sinema uyarlamasında Michael Fassbender görev alacak. Daha evvel Headhun...
KAPAK KONUSU: JIM JARMUSCH’TAN PATERSON Altyazı Aylık Sinema Dergisi Şubat sayısında, New Jersey’de otobüs şoförlüğü yapan bir şair ile sevgilisinin ...
Röportaj: Kerem Akça İle Berlinale ve Jüri Üy…onur kırşavoğlu
Röportaj: Ali Başar İle Özel RöportajAyşe Göç Ali Başar
Röportaj: "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"; Peter…Peter Jackson
İnceleme: Sherlock: Kesinlikle En Zekisi ve E…onur kırşavoğlu
İnceleme: "Bizi Görenler Sakın Kıskanmasınlar…murat çelenligil
İnceleme: Ben Bir Soytarı Değilim…Ben Bir Can…Sedat Demir
- İlan: Senaryo... 3 gün, 11 saat Doğan Can Savaş
- İlan: Kısa film proje... 2 hafta, 4 gün doğu yılmaz
- Mesaj: Barış Manço'nun... 4 gün, 23 saat kemal sunal
- Mesaj: Evin Esen'in Ö... 2 hafta, 4 gün kemal sunal
Kısa FilmlerTüm Kısa Filmler
9
Oyunculuğu da kendisi gibi güzel olan 1994 doğumlu genç 1.74 biyundaki genç oyuncudur,gelecek vaat etmektedir.Kaderimin yazıldığı gün dizisinde Nehir,Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterlerini oynamıştır.
5
Kamil öztürk 80 lerin sonu ve 90 ların başında baş rollerde oynamış yapımcı ve senarist olarak yeşilçamın son dönemine katkı vermiş bir oyuncu keşke oyunculuğa devam etseymiş.
10
Tarık Akan gerçekten usta bir oyuncu böyle donuk roller gerçekten varlığıyla bile yakışıyor. Filmde herşey erkek çocuk uğruna yapılıyor kızı berdel yapılıyor kuma getiriliyor üstüne. En beğendiğim sahne kuma karısınında kızı olunca çılgına dönen Tarı k Akan'ın hayvanları vurup bırakması odunları sinirli sinirli kırması oldu. Hem Türkan Şoray hemde Füsun Demirel rollerinde başarılıydılar. Sadece filmin görüntü kalitesi kötü yönetmeni ve senaryosu sağlamdı.
7
Eser zorlu sevgili mehmet günay ın da yazdığı gibi toplumsal olayları kendi bakış açısıyla düşük bütçeli filmlerle yapmıştır daha iyi imkanlarda filmler yapsa ödüllerde alabilirdi video döneminde unutulmuş bir çok filmini buldum eşi yasemen zorlu il e ilginç filmlere imza atmışlar allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Kıymetinin bilinemediğine inanıyorum.Çok tanımam nerelidir falan bilmem de çok iyi rol kesiyor?
7
Parçalanmış
Film Yönetmeni Night Shyamalan olunca,Haliyle beklentide yüksek oluyor..Eger benim gibi beklentiyi cok yüksek tutar,Ayrica,da filmin Trailer,na fazla kaptirirsaniz,kendinizi,Oldukca Hayal kirikligina ugrayabilirsiniz..Özellikle belirtmek isterim Kork u filmi degil,Gerilim ise cok tatmin edici degil,daha ziyade Psikolojik bir film,Yinede Zevkle izledigim bir film oldu.Yönetmen filmin 2 bölümünü cekmek istiyormus.Devami cekilecebilecek bir durumda konuyu ve sonunu acik birakti yönetmen..Bruce Wills süprizi ve Uncrable filmine yapilan gönderi,Gercekten cok hostu...