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- Mesaj: Bu kadar zalim ... 1 hafta, 2 gün davut oktay
Kısa FilmlerTüm Kısa Filmler
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Allah rahmet eylesin
mekanı cennet olsun çok değerli bir oyuncuydu.
Sadece adını biliyorum özgeçmişini özel yaşamını fazla bilmiyorum ama iyi bir oyuncuydu Allah rahmet eylesin
7
Allah rahmet eylesin değerli sanatçı Atilla Ağabeyimize. Çok üzüldüm vefatına.
10
Baskul Ailesinin babasi rolunde oldukca sevmistim kendisini.Gercekten degerli bir oyuncu idi.Vefat haberini az once okudum ve oldukca uzuldum.
Satın Alınan Adam
Film 11-01-2017 tarihi itibari ile You Tube yüklenmiş, yıllardır ortalarda olmayan bir filmdi. İzlemek isteyenlere duyurmuş olayım.
Belgin Doruk/Göksel Arsoy çiftinin diğerlerine nazaran daha keyifle izlenen sıcak bir film. Yan karakterler müthiş öze llikle, Salih Tozan, hepsi rahmetli, ışıklar içinde uyusunlar.
Dr. Arşavir Alyanak'ın bütün filmleri gibi standartların üzerinde.
Yönetmenin diğer filmleri Kederli Yıllar (1958) Ömrümün Tek Gecesi (1959) Dikenli Gül (1961) Dilberler Yuvası (1962) Yılların Ardından (1964) You Tube da izleyicilerini bekliyor.
İyi Seyirler
10/8