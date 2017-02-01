Fırıldak Ailesi Orta Dünya03 Şubat 2017
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Halka 303 Şubat 2017
Altın03 Şubat 2017
Gecenin Kanunu03 Şubat 2017
Yaşamın Kıyısında03 Şubat 2017
Haberler
Christopher Nolan'ın Interstellar filminde karşılıklı oynayan Anne Hathaway ve Matthew McConaughey, Serenity filmi için yeniden bir araya geliyor.
Uzun bir bekleyiş sonrası geçen sene Oscar Ödülü’ne kavuşan Leonardo DiCaprio, 2016 yılını tebrikler ve istirahat ile filmsiz geçirdi. Birden fazla fi...
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği romantik filmin senaristliğini ise Deniz Akçay Katıksız üstleniyor. Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ı başl...
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2016’nın en iyi yabancı filmi olarak Carol’ı seçti. SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm...
Geçtiğimiz günlerde Bebek’te bir mekanda bir araya gelen ikili yeni bir proje için anlaşmaya vardı. Daha evvel Avrupa Yakası’nda birlikte çalışan ve g...
Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda Gora ve Arog filmlerine bir devam filmi geleceğini duyurmuştu. Arife 216 adlı film, Cem Yılmaz’ın canlandırdığı Arif kar...
Liam Neeson, 90’lı yılları güçlü dramalar ve Oscar adaylığı ile geçirdi. 2000’li yıllara da Gangs of Newyork, Batman serisi ve Kingdom of Heaven gibi ...
1932 yılında Howard Hawks’ın sinema külliyatına kazandırdığı, 1983 yılında ise Brian De Palma ve Al Pacino iş birliği ile ikonlaşan Scarface yeniden ç...
9-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Berlin Film Festivali‘nin Uluslararası Jüri Başkanı Paul Verhoeven olarak açıklanmıştı. Şimdi ise diğe...
Batman v Superman filminde Batman’i canlandıran ve serinin devamında da oyuncu olarak anlaşması bulunan Ben Affleck, bir süredir dönen yönetmenlik ded...
Röportaj: Ali Başar İle Özel RöportajAyşe Göç Ali Başar
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- İlan: Kısa film proje... 2 hafta doğu yılmaz
- İlan: Yardımcı Yönetm... 3 ay, 1 hafta onur yiğit
- Mesaj: Evin Esen'in Ö... 2 hafta kemal sunal
- Mesaj: Bu kadar zalim ... 2 hafta, 5 gün davut oktay
Kısa FilmlerTüm Kısa Filmler
10
Hamdi değirmencioğlunun özgün senaryosu polyanna romanıyla pek alakası yok.
9
TRT'nin Tarihli güzel bir komedi dizisi.Alper Kul ve Uğur Çavuşoğlu iyi iş çıkarttı.2 sezon sürdü.
6
Son kuşlar trt tarafından yapılan bir sinema filmiydi festivalerde yarıştı ama vizyona giremedi trt 1 de yayınlandı.
4
Film vizyondayken internete düşmüştü en azından film vizyonu tamamlarken olmuştu bu ama reha ermen in koca dünyası vizyona girmeden internete düştü umarım bunları yapanlar cezalandırılır.
7
Sevgili reha erdem in koca dünya filmi vizyona girmeden internete düştü yapılan çok ayıp keşke film önceden vizyona girseydi.
4
İçeride
basit hep aynı olay örgüsü içerisinde geçen klasik ve finali baştan belli olan vasat altı film 4/10