Bu da Nereden Çıktı?

Bu da Nereden Çıktı?

20 Ocak 2017
Jackie

Jackie

20 Ocak 2017
Kötü Çocuk

Kötü Çocuk

20 Ocak 2017
Olanlar Oldu

Olanlar Oldu

20 Ocak 2017
Moana

Moana

20 Ocak 2017
Perde Ayn-ı Cin

Perde Ayn-ı Cin

20 Ocak 2017
Şehir Seçin

Haberler

Türkiye’nin İlk İnternet Dizisi “Masum”
Türkiye’nin İlk İnternet Dizisi “Masum”

İlk profesyonel internet dizisi etiketi ile yayın hayatına başlayacak olan Masum dizisi, online platform BluTV’de yayınlanacak. 60’ar dakikadan oluşan...

HBO'dan Robert De Niro'lu TV Filmi Geliyor
HBO'dan Robert De Niro'lu TV Filmi Geli...

Tv dünyası artık iyice yükselişe geçti ve ünlü oyuncular ile projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu anlamda en iyi olarak adlandırılan ve Game of ...

ABD Box Office'nin Lideri "Hidden Figures"
ABD Box Office'nin Lideri "Hidden Figur...

13-15 Ocak hafta sonu rakamları açıklanan ABD’nin box office liderliğinde geçen hafta da olduğu gibi Hidden Figures var. Oscar adaylarının açıklanması...

Seksenler Ekibi "Yaşamak Güzel Şey" de Buluşuyor
Seksenler Ekibi "Yaşamak Güzel Şey" de ...

Mandıra Filozofu serisi ile büyük bir başarı yakalayan yönetmen/oyuncu Müfit Can Saçıntı, yepyeni bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ...

Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil’den “Eski Sevgili”
Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil’den “Es...

Kuzey Güney dizisinden beri ekranlarda görmeye hasret kaldığımız Bade İşcil ve yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman yepyeni bir romantik komedide bir ar...

Johnny Depp ve Forest Whitaker'dan Polisiye Gerilim
Johnny Depp ve Forest Whitaker'dan Poli...

Daha evvel The Infiltrator filmini çeken yönetmen Brad Furman imzalı Labyrinth, Johnny Depp ve Forest Whitaker gibi iki başarılı oyuncuyu bir araya ge...

Biz Size Döneriz Yakında Vizyonda
Biz Size Döneriz Yakında Vizyonda

‘Türkiye’nin vizyona filmi giren en genç yönetmeni’ Doğa Can Anafarta, beyazperdede sezonun en iddialı romantik komedilerinden ‘Biz Size Döneriz’ ile ...

John Wick 2 Geliyor!
John Wick 2 Geliyor!

Chad Stahelski’nin yönettiği ve Derek Kolstad’ın senaryosunu yazdığı, başrolünde Keanu Reeves’in oynadığı John Wick, geniş bir hayran kitlesine sahip ...

Cate Blanchett 13 Farklı Rolle Tek Filmde
Cate Blanchett 13 Farklı Rolle Tek Film...

Her zaman farklı ve zor rolleri tercih eden ve bunların altından kalkabilmeyi başaran Cate Blanchett, bu kez aynı filmde 13 farklı performans ile çıta...

Fırıldak Ailesi Vizyona Hazırlanıyor
Fırıldak Ailesi Vizyona Hazırlanıyor

Televizyonda yayınlanan aynı isimli seriden sinemaya uyarlanan Fırıldak Ailesi'nden yeni görüntüler yayınlandı. Grafi2000'nin kurucusu Varol Yaşaroğl...

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Kısa Filmler

Tüm Kısa Filmler

Aşkın El Hali

Yönetmen :
ElBLanKo avatar
ElBLanKo 4 saat, 52 dakika

Nasıl Film veya Kişi Eklerim?

Ben uzun zamandır siteye katkıda bulunan üyelerdenim. Elimden geldiğince siteye yardımcı oluyorum fakat eklediğim kişi veya filmler onaylanmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

ElBLanKo2nd avatar
ElBLanKo2nd 5 saat, 11 dakika

3

Çalgı Çengi İkimiz

Çalgı Çengi İkimiz

Vasat bir yapım...

ElBLanKo2nd avatar
ElBLanKo2nd 5 saat, 12 dakika

4

Güvercin Uçuverdi

Güvercin Uçuverdi

Filmin oyuncu kadrosu iyi fakat konusu vasat ötesi. Beklentilerimi karşılayamadı.

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ElBLanKo2nd 5 saat, 12 dakika

7

Kötü Kedi Şerafettin

Kötü Kedi Şerafettin

Güzel ve güldürücü bir animasyon filmi olmuş.

ElBLanKo2nd avatar
ElBLanKo2nd 5 saat, 13 dakika

8

Çağlar Çorumlu

Çağlar Çorumlu

Kendisini her türlü rolde izlettirebilen başarılı bulduğum bir oyuncu.

ElBLanKo2nd avatar
ElBLanKo2nd 5 saat, 13 dakika

7

Yok Artık 2

Yok Artık 2

İlk filme göre daha komik ve güldürücü 1.si bu kadar olmasa da en azından güldürebiliyordu. Eğlenip gülmek isteyenlerin bu seriyi kaçırmamasını tavsiye ederim.

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