Vezir Parmağı

Vezir Parmağı

25 Ocak 2017
The Model

The Model

27 Ocak 2017
Satıcı

Satıcı

27 Ocak 2017
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

27 Ocak 2017
İçeride

İçeride

27 Ocak 2017
Can Dostum

Can Dostum

27 Ocak 2017
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Haberler

İddalı Yapım "Ben Ölmeden Önce" Açılışını Sundance'de Yapacak
İddalı Yapım "Ben Ölmeden Önce" Açılışı...

Ana karakteri belirli bir zaman dilimine sıkışıp kaldığı ve tekrar tekrar aynı olayları yaşadığı filmler belirli aralıklarla vizyona giriyor. Bazıları...

!f İstanbul, 2017’nin “En İlham Veren” yönetmenini arıyor!
!f İstanbul, 2017’nin “En İlham Veren” ...

İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde düzenlenecek 16. !f İs-tanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin 10.000 dolar para ödüllü yarışması Keş!f Ulusl...

Cereyan Filmi Şubat'ta Gösterimde
Cereyan Filmi Şubat'ta Gösterimde

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mert Dikmen’in yaptığı, kısa film projesinden uzun metraja evrilen Cereyan filminin vizyon hazırlığı sürüyor. Murat Y...

Ata Demirer'li Olanlar Oldu Bugün Vizyonda
Ata Demirer'li Olanlar Oldu Bugün Vizyo...

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Bu Hafta 7 Yeni Film Vizyonda!
Bu Hafta 7 Yeni Film Vizyonda!

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James Cameron Bilim Kurgu Belgeseli Sunacak
James Cameron Bilim Kurgu Belgeseli Sun...

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Kötü Çocuk Filminin Galasından Renkli Görüntüler
Kötü Çocuk Filminin Galasından Renkli G...

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Game of Thrones'un Yıldızından Yeni Fil...

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Tom Hardy, Nolan ve Bond Hakkında Konuş...

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Kült Film "Snatch" Dizi Oluyor

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Aşkın El Hali

Yönetmen :
mkurtsen avatar
mkurtsen 11 saat, 24 dakika
Satın Alınan Adam

Satın Alınan Adam

Film 11-01-2017 tarihi itibari ile You Tube yüklenmiş, yıllardır ortalarda olmayan bir filmdi. İzlemek isteyenlere duyurmuş olayım.
Belgin Doruk/Göksel Arsoy çiftinin diğerlerine nazaran daha keyifle izlenen sıcak bir film. Yan karakterler müthiş öze llikle, Salih Tozan, hepsi rahmetli, ışıklar içinde uyusunlar.
Dr. Arşavir Alyanak'ın bütün filmleri gibi standartların üzerinde.
Yönetmenin diğer filmleri Kederli Yıllar (1958) Ömrümün Tek Gecesi (1959) Dikenli Gül (1961) Dilberler Yuvası (1962) Yılların Ardından (1964) You Tube da izleyicilerini bekliyor.
İyi Seyirler
10/8

B a r b a r o S avatar
B a r b a r o S 11 saat, 49 dakika

9

Ayberk Atilla

Ayberk Atilla

Allah rahmet eylesin
mekanı cennet olsun çok değerli bir oyuncuydu.

halilmutluyorgali avatar
halilmutluyorgali 16 saat, 7 dakika
Ayberk Atilla

Ayberk Atilla

Sadece adını biliyorum özgeçmişini özel yaşamını fazla bilmiyorum ama iyi bir oyuncuydu Allah rahmet eylesin

Sinemaagresif avatar
Sinemaagresif 16 saat, 8 dakika

7

Ayberk Atilla

Ayberk Atilla

Allah rahmet eylesin değerli sanatçı Atilla Ağabeyimize. Çok üzüldüm vefatına.

mkurtsen avatar
mkurtsen 19 saat, 54 dakika

9

Neruda

Neruda

İstanbul'lu ilgili üyeler için bildirmiş olayım ;
Film bu gün ( 21-Ocak-2017) İstanbul Modern'in sinema salonunda saat 13.00 de tek seans olarak gösterilecek.

erakman avatar
erakman 20 saat, 21 dakika

10

Ayberk Atilla

Ayberk Atilla

Baskul Ailesinin babasi rolunde oldukca sevmistim kendisini.Gercekten degerli bir oyuncu idi.Vefat haberini az once okudum ve oldukca uzuldum.

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