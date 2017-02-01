Fırıldak Ailesi Orta Dünya

Fırıldak Ailesi Orta Dünya

03 Şubat 2017
Lion

Lion

03 Şubat 2017
Halka 3

Halka 3

03 Şubat 2017
Altın

Altın

03 Şubat 2017
Gecenin Kanunu

Gecenin Kanunu

03 Şubat 2017
Yaşamın Kıyısında

Yaşamın Kıyısında

03 Şubat 2017
Şehir Seçin

Haberler

Matthew McConaughey ve Anne Hathaway Tekrar Bir Arada
Matthew McConaughey ve Anne Hathaway Te...

Christopher Nolan'ın Interstellar filminde karşılıklı oynayan Anne Hathaway ve Matthew McConaughey, Serenity filmi için yeniden bir araya geliyor.

Leonardo DiCaprio'dan Oldukça İddialı Yeni Proje
Leonardo DiCaprio'dan Oldukça İddialı Y...

Uzun bir bekleyiş sonrası geçen sene Oscar Ödülü’ne kavuşan Leonardo DiCaprio, 2016 yılını tebrikler ve istirahat ile filmsiz geçirdi. Birden fazla fi...

Sonsuz Aşk Filminden Yeni Görseller
Sonsuz Aşk Filminden Yeni Görseller

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği romantik filmin senaristliğini ise Deniz Akçay Katıksız üstleniyor. Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ı başl...

SİYAD 2016'nın En İyi Yabancı Filmlerini Belirledi
SİYAD 2016'nın En İyi Yabancı Filmlerin...

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2016’nın en iyi yabancı filmi olarak Carol’ı seçti. SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm...

Gülse Birsel ve Engin Günaydın Yeniden Bir Arada
Gülse Birsel ve Engin Günaydın Yeniden ...

Geçtiğimiz günlerde Bebek’te bir mekanda bir araya gelen ikili yeni bir proje için anlaşmaya vardı. Daha evvel Avrupa Yakası’nda birlikte çalışan ve g...

Ediz Hun, Cem Yılmaz'ın Yeni Filminde Rol Alabilir
Ediz Hun, Cem Yılmaz'ın Yeni Filminde R...

Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda Gora ve Arog filmlerine bir devam filmi geleceğini duyurmuştu. Arife 216 adlı film, Cem Yılmaz’ın canlandırdığı Arif kar...

Liam Neeson'dan Yeni Aksiyon
Liam Neeson'dan Yeni Aksiyon

Liam Neeson, 90’lı yılları güçlü dramalar ve Oscar adaylığı ile geçirdi. 2000’li yıllara da Gangs of Newyork, Batman serisi ve Kingdom of Heaven gibi ...

Yeni Scarface Filminden Son Haberler
Yeni Scarface Filminden Son Haberler

1932 yılında Howard Hawks’ın sinema külliyatına kazandırdığı, 1983 yılında ise Brian De Palma ve Al Pacino iş birliği ile ikonlaşan Scarface yeniden ç...

Berlin Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma Jürisi Belli Oldu
Berlin Film Festivali’nin Uluslararası ...

9-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Berlin Film Festivali‘nin Uluslararası Jüri Başkanı Paul Verhoeven olarak açıklanmıştı. Şimdi ise diğe...

Ben Affleck Batman'i Yönetmeyecek
Ben Affleck Batman'i Yönetmeyecek

Batman v Superman filminde Batman’i canlandıran ve serinin devamında da oyuncu olarak anlaşması bulunan Ben Affleck, bir süredir dönen yönetmenlik ded...

SinemaTürk Defteri
İlan ve Mesaj Panosu

Kısa Filmler

Tüm Kısa Filmler

Aşkın El Hali

Yönetmen :
enginyuksel1982 avatar
enginyuksel1982 8 saat, 37 dakika

4

İçeride

İçeride

basit hep aynı olay örgüsü içerisinde geçen klasik ve finali baştan belli olan vasat altı film 4/10

muratbjk10 9 saat, 3 dakika

10

Hayat Sevince Güzel

Hayat Sevince Güzel

Hamdi değirmencioğlunun özgün senaryosu polyanna romanıyla pek alakası yok.

bltszlk avatar
bltszlk 9 saat, 5 dakika

9

Osmanlı Tokadı

Osmanlı Tokadı

TRT'nin Tarihli güzel bir komedi dizisi.Alper Kul ve Uğur Çavuşoğlu iyi iş çıkarttı.2 sezon sürdü.

mansur1453 avatar
mansur1453 9 saat, 42 dakika

6

Son Kuşlar

Son Kuşlar

Son kuşlar trt tarafından yapılan bir sinema filmiydi festivalerde yarıştı ama vizyona giremedi trt 1 de yayınlandı.

mansur1453 avatar
mansur1453 10 saat, 29 dakika

4

Çakallarla Dans 4

Çakallarla Dans 4

Film vizyondayken internete düşmüştü en azından film vizyonu tamamlarken olmuştu bu ama reha ermen in koca dünyası vizyona girmeden internete düştü umarım bunları yapanlar cezalandırılır.

mansur1453 avatar
mansur1453 10 saat, 32 dakika

7

Koca Dünya

Koca Dünya

Sevgili reha erdem in koca dünya filmi vizyona girmeden internete düştü yapılan çok ayıp keşke film önceden vizyona girseydi.

Daha Fazla Yorum
Yandex.Metrica