Queen of Katwe13 Ocak 2017
Uzay Yolcuları13 Ocak 2017
American Honey13 Ocak 2017
Hep Yek 213 Ocak 2017
Kabakçığın Hayatı13 Ocak 2017
The Bye Bye Man13 Ocak 2017
Haberler
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA)’nin düzenlediği 74. Altın Küre Ödül Töreni ünlü talk showcu Jimmy Fallon’un sunumu ile Beverly Hills, Californi...
Ekranlara döneceği konuşulan Behzat Ç. dizisinde başrol olarak rol alan Erdal Beşikçioğlu dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. 46 yaşındaki Beşi...
Yeşim Ustaoğlu’nun dün Türkiye’de gösterime giren son filmi “Tereddüt”, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kerala Film Festivali’nden iki ödülle bir...
Sarıyer'de meydana gelen korkunç kazada sanatçı Erdal Tosun hayatını kaybetti.
Daha önce “Kaçış 1950” ve “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli sinema filmlerini hayata geçiren genç yapımcı İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesi il...
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve Medya Akademisi tarafından düzenlenen ve 10-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 4.Uluslarara...
Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Kasım sayısı çıktı. Dergi içeriğinin tamamına artık akıllı telefonlardan ve tabletlerden de ulaşılabiliyor. Altyazı’y...
Daha önce “Kaçış1950” ve “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli sinema filmlerini hayata geçiren İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesi ile sessizliğini...
18-20 Kasım 2106 tarihleri arasında 20 il/ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşecek Festival, Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi öncülüğünde Surdurulebilirya...
28 Ekim – 01 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Van Gölü Film Festivali / İnci Kefali (Darekh) Sinema Ödülleri Festival ...
Röportaj: Ali Başar İle Özel RöportajAyşe Göç Ali Başar
Röportaj: "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"; Peter…Peter Jackson
Röportaj: Burak Arlıel'den Kırımlı Filmi Yöne…Burak Arlıel
İnceleme: "Besmeleyle Çıktık Yola//İşte Burda…murat çelenligil
İnceleme: "Siz Bir Aptalsınız Ekrem! Sizi Sev…murat çelenligil
İnceleme: "Orta Malı da Olsa, Kadın, İnsan De…murat çelenligil
- İlan: Yardımcı Yönetm... 2 ay, 2 hafta onur yiğit
- İlan: Set Fotoğrafçıs... 2 ay, 3 hafta Atakan Akbaba
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Kısa FilmlerTüm Kısa Filmler
Çok yetenekli bir oyuncu
7
bennu gerede'nin oyunculuğu başarılı... insanın içini acıtan bir hikayesi var.
8
parçalanma filmindeki oyunculuğu gayet başarılı. ağlama sahnesinde verdiği oyun bunun göstergesi.
8
parçalanma filmindeki kamera kullanımı çok başarılı.
10
Yağmur Adam
kardeşlik üzerine yapılan en güzel filmlerden biridir. yıllar önce tgrt 90'lı yılların sonuna doğru bir akşam vermişti bu filmi. ertesi gün annemin, dün tv'de yağmur adam diye bir film izledik ve çok güzel dediğini dün gibi hatırlarım. tabii biz o za man ilkokul çağında olduğumuz için film oynarken yattığımız için bugün dvd'den seyretme imkanı bulduk. dustin hoffman ve tom cruise çok başarılı oynamış. ama dustin hoffman daha büyük oynamış =)