Sonsuzluk Ormanı

Sonsuzluk Ormanı

06 Ocak 2017
Bu da Nereden Çıktı?

Bu da Nereden Çıktı?

13 Ocak 2017
Uzay Yolcuları

Uzay Yolcuları

13 Ocak 2017
Bilal

Bilal

20 Ocak 2017
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

20 Ocak 2017
Moana

Moana

20 Ocak 2017
Şehir Seçin

Haberler

Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'nin ekrana döneceği tarihi açıkladı
Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'nin ekrana ...

Ekranlara döneceği konuşulan Behzat Ç. dizisinde başrol olarak rol alan Erdal Beşikçioğlu dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. 46 yaşındaki Beşi...

“Tereddüt”e Hindistan’dan 2 ödül!
“Tereddüt”e Hindistan’dan 2 ödül!

Yeşim Ustaoğlu’nun dün Türkiye’de gösterime giren son filmi “Tereddüt”, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kerala Film Festivali’nden iki ödülle bir...

Erdal Tosun trafik kazasında yaşamını yitirdi..
Erdal Tosun trafik kazasında yaşamını y...

Sarıyer'de meydana gelen korkunç kazada sanatçı Erdal Tosun hayatını kaybetti.

Genç yapımcı'dan “LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA” anlamlı jest
Genç yapımcı'dan “LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA” a...

Daha önce “Kaçış 1950” ve “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli sinema filmlerini hayata geçiren genç yapımcı İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesi il...

4. Uluslararası BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ YARIŞMA FİLMLERİ BELLİ OLDU
4. Uluslararası BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ...

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve Medya Akademisi tarafından düzenlenen ve 10-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 4.Uluslarara...

Altyazı Kasım sayısı bayilerde
Altyazı Kasım sayısı bayilerde

Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Kasım sayısı çıktı. Dergi içeriğinin tamamına artık akıllı telefonlardan ve tabletlerden de ulaşılabiliyor. Altyazı’y...

Dedemin Gözyaşları
Dedemin Gözyaşları

Daha önce “Kaçış1950” ve “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli sinema filmlerini hayata geçiren İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesi ile sessizliğini...

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali

18-20 Kasım 2106 tarihleri arasında 20 il/ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşecek Festival, Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi öncülüğünde Surdurulebilirya...

5.Uluslararası Van Gölü Film Festivali Jüri Başkanları ve Jüri Üyeleri
5.Uluslararası Van Gölü Film Festivali ...

28 Ekim – 01 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Van Gölü Film Festivali / İnci Kefali (Darekh) Sinema Ödülleri Festival ...

Altın Portakal’ın İlk Sahipleri Belli Oldu
Altın Portakal’ın İlk Sahipleri Belli O...

Geçen yıldan itibaren iki gece halinde düzenlenmeye başlayan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ilk ödüller sahiplerini buldu.

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Kısa Filmler

Tüm Kısa Filmler

Aşkın El Hali

Yönetmen :
karadagli61 avatar
karadagli61 16 saat, 44 dakika
Şabaniye

Şabaniye

Saadettin Erbil in Tugut Boralı yi Karadeniz sivesi ile seslendirmesi de filme ayrı bir tat verdi

benimsinema avatar
benimsinema 16 saat, 58 dakika

7

Yaban Gülü

Yaban Gülü

Kadro güzel harika ama senaryo zayif kalmis. Böyle bir kadroyu ikinci kez uyarlama olsa bile, daha sağlam kopuksuz olmaliydi. Böyle bir kadro ne zaman bir araya gelebilirdiki. Cok melankolik oldugu icin abarti hayli cok. Ben yine kibarlik yapip 7 pua n veriyorum

benimsinema avatar
benimsinema 18 saat, 15 dakika

8

Krallar Ölmez

Krallar Ölmez

Bende cok begendim filmi. Ayhan isika bu tür filmler de yakisiyor. Filmin ismi bugün icinde gecerli..krallar ölmez ve sen yasiyorsun kral. Semiramis pekkan müthis güzellik. Meger kötü islerin arkasinda semiramis varmis. Tuncel kurtizi biyikli tanimak ta güclük cektim.
Macera severler icin bir film

ElBLanKo avatar
ElBLanKo 19 saat, 52 dakika

8

Grinin Elli Tonu

Grinin Elli Tonu

Kitaptan uyarlanmış bir film. Filmi izlerken kitaptaki gibi heyecan veremeyebilir fakat güzel bir erotik romantizm filmi olmuş .

benimsinema avatar
benimsinema 20 saat, 14 dakika

7

Kalbimdeki Yabancı

Kalbimdeki Yabancı

Kesinlikle biktirmadan seyredibiliriz. Konusu biraz bilindik olsada ama yinede zevkle seyrettim. En cok yine münir özkula bayildim. Semiramis pekkan sinema kariyerinde de devam edebilirdi. Ajdanin sesinden sarkilari duymakta mümkün. Izzet iki rolde, yer degistirirler miras pesine düsen adamlarla aralarinda cikan bir macera.

halilmutluyorgali 1 gün, 8 saat
Gazi

Gazi

Ahmet Kuralın ilk dizi ve oyunculuk deneyimi Gazi dizisi

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