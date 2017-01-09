Queen of Katwe

Queen of Katwe

13 Ocak 2017
Uzay Yolcuları

Uzay Yolcuları

13 Ocak 2017
American Honey

American Honey

13 Ocak 2017
Hep Yek 2

Hep Yek 2

13 Ocak 2017
Kabakçığın Hayatı

Kabakçığın Hayatı

13 Ocak 2017
The Bye Bye Man

The Bye Bye Man

13 Ocak 2017
Şehir Seçin

Haberler

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA)’nin düzenlediği 74. Altın Küre Ödül Töreni ünlü talk showcu Jimmy Fallon’un sunumu ile Beverly Hills, Californi...

Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'nin ekrana döneceği tarihi açıkladı
Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'nin ekrana ...

Ekranlara döneceği konuşulan Behzat Ç. dizisinde başrol olarak rol alan Erdal Beşikçioğlu dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. 46 yaşındaki Beşi...

“Tereddüt”e Hindistan’dan 2 ödül!
“Tereddüt”e Hindistan’dan 2 ödül!

Yeşim Ustaoğlu’nun dün Türkiye’de gösterime giren son filmi “Tereddüt”, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kerala Film Festivali’nden iki ödülle bir...

Erdal Tosun trafik kazasında yaşamını yitirdi..
Erdal Tosun trafik kazasında yaşamını y...

Sarıyer'de meydana gelen korkunç kazada sanatçı Erdal Tosun hayatını kaybetti.

Genç yapımcı'dan “LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA” anlamlı jest
Genç yapımcı'dan “LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA” a...

Daha önce “Kaçış 1950” ve “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli sinema filmlerini hayata geçiren genç yapımcı İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesi il...

4. Uluslararası BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ YARIŞMA FİLMLERİ BELLİ OLDU
4. Uluslararası BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ...

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve Medya Akademisi tarafından düzenlenen ve 10-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 4.Uluslarara...

Altyazı Kasım sayısı bayilerde
Altyazı Kasım sayısı bayilerde

Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Kasım sayısı çıktı. Dergi içeriğinin tamamına artık akıllı telefonlardan ve tabletlerden de ulaşılabiliyor. Altyazı’y...

Dedemin Gözyaşları
Dedemin Gözyaşları

Daha önce “Kaçış1950” ve “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli sinema filmlerini hayata geçiren İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesi ile sessizliğini...

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali

18-20 Kasım 2106 tarihleri arasında 20 il/ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşecek Festival, Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi öncülüğünde Surdurulebilirya...

5.Uluslararası Van Gölü Film Festivali Jüri Başkanları ve Jüri Üyeleri
5.Uluslararası Van Gölü Film Festivali ...

28 Ekim – 01 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Van Gölü Film Festivali / İnci Kefali (Darekh) Sinema Ödülleri Festival ...

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Kısa Filmler

Tüm Kısa Filmler

Aşkın El Hali

Yönetmen :
capone avatar
capone 1 saat, 33 dakika

10

Yağmur Adam

Yağmur Adam

kardeşlik üzerine yapılan en güzel filmlerden biridir. yıllar önce tgrt 90'lı yılların sonuna doğru bir akşam vermişti bu filmi. ertesi gün annemin, dün tv'de yağmur adam diye bir film izledik ve çok güzel dediğini dün gibi hatırlarım. tabii biz o za man ilkokul çağında olduğumuz için film oynarken yattığımız için bugün dvd'den seyretme imkanı bulduk. dustin hoffman ve tom cruise çok başarılı oynamış. ama dustin hoffman daha büyük oynamış =)

screamneve avatar
screamneve 1 saat, 56 dakika
Ölüm Peşimizde

Ölüm Peşimizde

Benim için sadece başı ve sonu bir anlam ifade ediyor. Harika başlamış ve harika bitmiş, ama filmin genelini beğenmedim. Oyunculuklar, çekimler, müzikler her şey çok güzel ancak izlediğimde bana çok da hitap etmedi. Yine de dönemine göre başarılı ve izlenilebilir bir film olduğunu düşünüyorum.

Kaptan34 avatar
Kaptan34 2 saat, 37 dakika
Geneviève Page

Geneviève Page

Çok yetenekli bir oyuncu

performer avatar
performer 3 saat, 16 dakika

7

Parçalanma

Parçalanma

bennu gerede'nin oyunculuğu başarılı... insanın içini acıtan bir hikayesi var.

performer avatar
performer 3 saat, 19 dakika

8

Bennu Gerede

Bennu Gerede

parçalanma filmindeki oyunculuğu gayet başarılı. ağlama sahnesinde verdiği oyun bunun göstergesi.

performer avatar
performer 3 saat, 22 dakika

8

Peter Steuger

Peter Steuger

parçalanma filmindeki kamera kullanımı çok başarılı.

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