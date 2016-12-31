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Haberler
Ekranlara döneceği konuşulan Behzat Ç. dizisinde başrol olarak rol alan Erdal Beşikçioğlu dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. 46 yaşındaki Beşi...
Yeşim Ustaoğlu’nun dün Türkiye’de gösterime giren son filmi “Tereddüt”, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kerala Film Festivali’nden iki ödülle bir...
Sarıyer'de meydana gelen korkunç kazada sanatçı Erdal Tosun hayatını kaybetti.
Daha önce “Kaçış 1950” ve “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli sinema filmlerini hayata geçiren genç yapımcı İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesi il...
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve Medya Akademisi tarafından düzenlenen ve 10-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 4.Uluslarara...
Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Kasım sayısı çıktı. Dergi içeriğinin tamamına artık akıllı telefonlardan ve tabletlerden de ulaşılabiliyor. Altyazı’y...
Daha önce “Kaçış1950” ve “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli sinema filmlerini hayata geçiren İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesi ile sessizliğini...
18-20 Kasım 2106 tarihleri arasında 20 il/ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşecek Festival, Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi öncülüğünde Surdurulebilirya...
28 Ekim – 01 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Van Gölü Film Festivali / İnci Kefali (Darekh) Sinema Ödülleri Festival ...
Geçen yıldan itibaren iki gece halinde düzenlenmeye başlayan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ilk ödüller sahiplerini buldu.
Röportaj: Ali Başar İle Özel RöportajAyşe Göç Ali Başar
Röportaj: "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"; Peter…Peter Jackson
Röportaj: Burak Arlıel'den Kırımlı Filmi Yöne…Burak Arlıel
İnceleme: "Siz Bir Aptalsınız Ekrem! Sizi Sev…murat çelenligil
İnceleme: "Orta Malı da Olsa, Kadın, İnsan De…murat çelenligil
İnceleme: "Gitme, Kal Kızım! Ne De Olsa Sende…murat çelenligil
- İlan: Yardımcı Yönetm... 2 ay, 1 hafta onur yiğit
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Kısa FilmlerTüm Kısa Filmler
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Kitaptan uyarlanmış bir film. Filmi izlerken kitaptaki gibi heyecan veremeyebilir fakat güzel bir erotik romantizm filmi olmuş .
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Kesinlikle biktirmadan seyredibiliriz. Konusu biraz bilindik olsada ama yinede zevkle seyrettim. En cok yine münir özkula bayildim. Semiramis pekkan sinema kariyerinde de devam edebilirdi. Ajdanin sesinden sarkilari duymakta mümkün. Izzet iki rolde, yer degistirirler miras pesine düsen adamlarla aralarinda cikan bir macera.
Ahmet Kuralın ilk dizi ve oyunculuk deneyimi Gazi dizisi
Şabaniye
Saadettin Erbil in Tugut Boralı yi Karadeniz sivesi ile seslendirmesi de filme ayrı bir tat verdi