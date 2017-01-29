Fırıldak Ailesi Orta Dünya03 Şubat 2017
Lion03 Şubat 2017
Halka 303 Şubat 2017
Gold03 Şubat 2017
Gecenin Kanunu03 Şubat 2017
Yaşamın Kıyısında03 Şubat 2017
Haberler
John Hurt’I kaybetmenin üzüntüsü ile başladığımız gün, bir acı haberle daha devam ediyor. Avrupa Sineması’nın büyük oyuncularından, Hiroshima mon Amou...
Los Angeles’ta düzenlenecek olan ve Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen SAG ödülleri 29 Ocak Pazar gecesi sahiplerini bulacak. Türkiye saati ile 04...
22 Ocak 1940 İngiltere doğumlu John Hurt, uzunca bir süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu.
Kanal D ekranlarında yepyeni ve oldukça idaalı bir dizi başlıyor. Behzat Ç. ile gönüllerde taht kuran ve sinemamızın da önemli oyuncularında biri olar...
Çok sevilen ve gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında yer alan Breaking Bad nefesleri kesmişti. Dizinin önemli karakterlerinde Jesse Pinkman da Aaron P...
Şu sıralar yeni filminin hazırlıkları ile bizi heyecanlandıran usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bir yandan da sergi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor...
Açılışını ABD yapımı ‘Limon’ adlı filmle yapan festivalde bu yıl toplamda 484 filmin gösterimi gerçekleştirilecek. Festival dahilinde çeşitli ülkelerd...
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in piyasaya fırtına gibi girmesine sebebiyet veren geniş bir hayran kitlesi olan Çalgı Çengi’den haberler var.
İnternet üzerinden bir milyon izleyicinin verdiği oylar ile belirlenen ve 21 dalda ödüllerin dağıtıldı, Latina Pe TV’nin düzenlediği Latina Turkish Aw...
Bu hafta birbirinden iddalı 5 film vizyona girdi. Haftanın en iddialı ve gişeden zaferle ayrılması beklenen filmi Mahsun Kırmızıgül’ün Vezir Parmağı. ...
Röportaj: Ali Başar İle Özel RöportajAyşe Göç Ali Başar
Röportaj: "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"; Peter…Peter Jackson
Röportaj: Burak Arlıel'den Kırımlı Filmi Yöne…Burak Arlıel
İnceleme: "Bizi Görenler Sakın Kıskanmasınlar…murat çelenligil
İnceleme: Ben Bir Soytarı Değilim…Ben Bir Can…Sedat Demir
İnceleme: "Adam mısın Lan! Semra İyi Beslemiş…murat çelenligil
- İlan: Kısa film proje... 1 hafta, 4 gün doğu yılmaz
- İlan: Yardımcı Yönetm... 3 ay onur yiğit
- Mesaj: Evin Esen'in Ö... 1 hafta, 5 gün kemal sunal
- Mesaj: Bu kadar zalim ... 2 hafta, 3 gün davut oktay
Kısa FilmlerTüm Kısa Filmler
10
Ölümcül Dövüş muhteşemdi
10
Benim ekranlara çok yakıştırdığım çok güzel bir oyuncu
Süt Kardeşler,Toısun Paşa, karışım bir film yapmışlar .Ertem eğilmez'e taş çıkartacak komedi filmi olmuş.Mahsun Kırmızıgül bütün eski komedyenleri bir araya toplamış gayette başarılı bir film.
10
Adeta sinema için var
7
Vincent cassel yetenekli ve karizmatik bir oyuncu buna rağmen fazla popüler bir oyuncu olamadı monica belluci ile evliliği oyunculukta ilerlemesini engelledi bence yine de yer aldığı her işe renk katan başarılı bir oyuncu.
10
Vezir Parmağı
müzikal bir film harikaydı tavsiye ederim