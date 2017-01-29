Fırıldak Ailesi Orta Dünya

Fırıldak Ailesi Orta Dünya

03 Şubat 2017
Lion

Lion

03 Şubat 2017
Halka 3

Halka 3

03 Şubat 2017
Gold

Gold

03 Şubat 2017
Gecenin Kanunu

Gecenin Kanunu

03 Şubat 2017
Yaşamın Kıyısında

Yaşamın Kıyısında

03 Şubat 2017
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Haberler

Emmanuelle Riva Hayatını Kaybetti
Emmanuelle Riva Hayatını Kaybetti

John Hurt’I kaybetmenin üzüntüsü ile başladığımız gün, bir acı haberle daha devam ediyor. Avrupa Sineması’nın büyük oyuncularından, Hiroshima mon Amou...

SAG Ödülleri Sahiplerini Buluyor!
SAG Ödülleri Sahiplerini Buluyor!

Los Angeles’ta düzenlenecek olan ve Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen SAG ödülleri 29 Ocak Pazar gecesi sahiplerini bulacak. Türkiye saati ile 04...

Ünlü Aktör John Hurt Hayatını Kaybetti…
Ünlü Aktör John Hurt Hayatını Kaybetti…

22 Ocak 1940 İngiltere doğumlu John Hurt, uzunca bir süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu.

Erdal Beşikçioğlu Dizisi "Adı Efsane" Başlıyor!
Erdal Beşikçioğlu Dizisi "Adı Efsane" B...

Kanal D ekranlarında yepyeni ve oldukça idaalı bir dizi başlıyor. Behzat Ç. ile gönüllerde taht kuran ve sinemamızın da önemli oyuncularında biri olar...

Aaron Paul ve Jesse Pinkman Geri mi Dönüyor?
Aaron Paul ve Jesse Pinkman Geri mi Dön...

Çok sevilen ve gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında yer alan Breaking Bad nefesleri kesmişti. Dizinin önemli karakterlerinde Jesse Pinkman da Aaron P...

Nuri Bilge Ceylan'dan "Babamın Dünyası" Sergisi
Nuri Bilge Ceylan'dan "Babamın Dünyası"...

Şu sıralar yeni filminin hazırlıkları ile bizi heyecanlandıran usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bir yandan da sergi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor...

Rotterdam'da İki Türk Filmi
Rotterdam'da İki Türk Filmi

Açılışını ABD yapımı ‘Limon’ adlı filmle yapan festivalde bu yıl toplamda 484 filmin gösterimi gerçekleştirilecek. Festival dahilinde çeşitli ülkelerd...

Çalgı Çengi'den Müjdeli Haberler Var
Çalgı Çengi'den Müjdeli Haberler Var

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in piyasaya fırtına gibi girmesine sebebiyet veren geniş bir hayran kitlesi olan Çalgı Çengi’den haberler var.

Latina Turkish Awards’a AY Yapım Damga Vurdu!
Latina Turkish Awards’a AY Yapım Damga...

İnternet üzerinden bir milyon izleyicinin verdiği oylar ile belirlenen ve 21 dalda ödüllerin dağıtıldı, Latina Pe TV’nin düzenlediği Latina Turkish Aw...

Bu Hafta 5 Yeni Film Vizyonda!
Bu Hafta 5 Yeni Film Vizyonda!

Bu hafta birbirinden iddalı 5 film vizyona girdi. Haftanın en iddialı ve gişeden zaferle ayrılması beklenen filmi Mahsun Kırmızıgül’ün Vezir Parmağı. ...

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Kısa Filmler

Tüm Kısa Filmler

Aşkın El Hali

Yönetmen :
yargi_21 avatar
yargi_21 14 saat, 21 dakika

10

Vezir Parmağı

Vezir Parmağı

müzikal bir film harikaydı tavsiye ederim

Kaptan34 avatar
Kaptan34 17 saat

10

Bridgette Wilson

Bridgette Wilson

Ölümcül Dövüş muhteşemdi

Kaptan34 avatar
Kaptan34 17 saat, 16 dakika

10

Elodie Navarre

Elodie Navarre

Benim ekranlara çok yakıştırdığım çok güzel bir oyuncu

bltszlk avatar
bltszlk 17 saat, 19 dakika
Vezir Parmağı

Vezir Parmağı

Süt Kardeşler,Toısun Paşa, karışım bir film yapmışlar .Ertem eğilmez'e taş çıkartacak komedi filmi olmuş.Mahsun Kırmızıgül bütün eski komedyenleri bir araya toplamış gayette başarılı bir film.

Kaptan34 avatar
Kaptan34 17 saat, 31 dakika

10

Valérie Bonneton

Valérie Bonneton

Adeta sinema için var

mansur1453 avatar
mansur1453 17 saat, 54 dakika

7

Vincent Cassel

Vincent Cassel

Vincent cassel yetenekli ve karizmatik bir oyuncu buna rağmen fazla popüler bir oyuncu olamadı monica belluci ile evliliği oyunculukta ilerlemesini engelledi bence yine de yer aldığı her işe renk katan başarılı bir oyuncu.

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