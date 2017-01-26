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Haberler

"Cesur ve Güzel"de Heyecan Artıyor!
"Cesur ve Güzel"de Heyecan Artıyor!

AY Yapım imzasıyla, Star TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi “Cesur ve Güzel”in, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde Cesur ve Sühan nikah ma...

"İsimsizler" Çok Yakında Kanal D'de
"İsimsizler" Çok Yakında Kanal D'de

Kanal D yoğun ilgi çekecek yeni bir diziye başlıyor. İsimsiz kahramanların, tanınmasa bile unutulmaması gerekenlerin hikayesinin anlatılacağı dizinin ...

Ceylan Özgün Özçelik'in "Kaygı"sı Berlin'de!
Ceylan Özgün Özçelik'in "Kaygı"sı Berli...

En Heyecanlı Yeri adlı sinema programıyla tanınan Ceylan Özgün Özçelik’in yazıp yönettiği Kaygı, 67. Uluslarararası Berlin Film Festivali’nde yer alac...

Abdullah Oğuz "Çember" İle Dönüyor!
Abdullah Oğuz "Çember" İle Dönüyor!

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Abdullah Oğuz, “Çember” isimli polisiye filmler serisi ile ekranlara geri dönüyor. ANS Prodüksiyon’un yapımını üstl...

Resident Evil: Son Bölüm'den Yeni Poster
Resident Evil: Son Bölüm'den Yeni Poste...

Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden Resident Evil'ın seriyi sonlandıran 6. devam halkası Resident Evil: Son Bölüm'den yeni poster geldi! Ser...

Onur Ünlü Sineması İstanbul Modern'de
Onur Ünlü Sineması İstanbul Modern'de

İstanbul Modern, SİYAD ve Türk Tuborg A.Ş. işbirliği ile düzenlediği “Yönetmenlerle Buluşma” programında bu kez Onur Ünlü’yü konuk ediyor. 4. Düzenlen...

Oscar'larda !f'e 12 Adaylık!
Oscar'larda !f'e 12 Adaylık!

İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 5. kez düzenlenecek 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 4 film, toplam 12 dalda adaylık...

Oscarlı Geoffrey Rush "Einstein" Rolünde
Oscarlı Geoffrey Rush "Einstein" Rolünd...

Brian Grazer ve Ron Howards gibi isimleri yapımcı kadrosunda buluşturan Genius dizisi National Geographic ekranlarında izleyici ile buluşacak. Albert ...

Oscar'da Rekorların ve İlklerin Yılı
Oscar'da Rekorların ve İlklerin Yılı

89. Akademi Ödülleri 26 Şubat günü sahiplerini bulacak. Her zamanki gibi bütün dünyanın gözü o gece törenin canlı yayınında olacak. Adaylıklar ise dün...

Altın Lale Jürisi Çarpıcı İsimlerden Oluştu
Altın Lale Jürisi Çarpıcı İsimlerden Ol...

Uluslararası İstanbul Film Festivali bu yıl 36. kez izleyici ile buluşacak. 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak festival yine iddalı yapımları mis...

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Kısa Filmler

Tüm Kısa Filmler

Aşkın El Hali

Yönetmen :
Sinemaagresif avatar
Sinemaagresif 3 saat, 22 dakika

10

Ben Bir Soytarı Değilim…Ben Bir Canlı Arşivim..

Ben Bir Soytarı Değilim…Ben Bir Canlı Arşivim..

Sinemamızın vazgeçilmez komedi sanatçılarından kıymetli büyük usta Cevat Kurtuluş'u anlatan bu güzel yazı dizisini bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler Sevgili Vatansever.

Kaptan34 avatar
Kaptan34 4 saat, 6 dakika

10

Bailey Buntain

Bailey Buntain

Faking İt Dizisinde inanılmazdı

ivenrec 5 saat, 34 dakika

9

Dönüş

Dönüş

Filmdeki günler yaratılışı, babada Hz. İsa'yı temsil ediyor gibi geldi bana. Baba'nın ilk sahnedeki uyku hali, Hz. İsa'nın böyle bir resmi var onu anımsatıyor. Kahvaltıdaki şarap sahneside son akşam yemeği.

JehanMahfi avatar
JehanMahfi 10 saat, 37 dakika

9

Hesapta Aşk

Hesapta Aşk

gayet eğlenceli , sıkıcı olmayan bir film.Keyifle izledim.Düşündüğümden kat kat daha iyi çıktı :)

T@RIK avatar
T@RIK 14 saat, 47 dakika
Aman Tanrım!

Aman Tanrım!

süper bir komedi

Kleberson avatar
Kleberson 16 saat, 4 dakika

10

İlhan Mansız

İlhan Mansız

türk futbol tarihinin en önemli golünü atarak tarihe gecmistir iyi bir besiktasli olmasi ve adam gibi adam olmasi ve futboluyla cok sevdigim bir futbolcudur,sergen Yalcin metin ali feyyaz riza sifo gibi futbolculardan sonra en sevdigim besiktasli fut bolcudur seni özlüyoruz efsane,en cok istedigim birgün besiktasa gelip sergen yalcinla beraber besiktasimi calistirman sergen teknik direktör sende yardimci teknik adam larak görev almanizi cok istiyorum umarim birgün olur

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