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İlk profesyonel internet dizisi etiketi ile yayın hayatına başlayacak olan Masum dizisi, online platform BluTV’de yayınlanacak. 60’ar dakikadan oluşan...
Tv dünyası artık iyice yükselişe geçti ve ünlü oyuncular ile projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu anlamda en iyi olarak adlandırılan ve Game of ...
13-15 Ocak hafta sonu rakamları açıklanan ABD’nin box office liderliğinde geçen hafta da olduğu gibi Hidden Figures var. Oscar adaylarının açıklanması...
Mandıra Filozofu serisi ile büyük bir başarı yakalayan yönetmen/oyuncu Müfit Can Saçıntı, yepyeni bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ...
Kuzey Güney dizisinden beri ekranlarda görmeye hasret kaldığımız Bade İşcil ve yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman yepyeni bir romantik komedide bir ar...
Daha evvel The Infiltrator filmini çeken yönetmen Brad Furman imzalı Labyrinth, Johnny Depp ve Forest Whitaker gibi iki başarılı oyuncuyu bir araya ge...
‘Türkiye’nin vizyona filmi giren en genç yönetmeni’ Doğa Can Anafarta, beyazperdede sezonun en iddialı romantik komedilerinden ‘Biz Size Döneriz’ ile ...
Chad Stahelski’nin yönettiği ve Derek Kolstad’ın senaryosunu yazdığı, başrolünde Keanu Reeves’in oynadığı John Wick, geniş bir hayran kitlesine sahip ...
Her zaman farklı ve zor rolleri tercih eden ve bunların altından kalkabilmeyi başaran Cate Blanchett, bu kez aynı filmde 13 farklı performans ile çıta...
Televizyonda yayınlanan aynı isimli seriden sinemaya uyarlanan Fırıldak Ailesi'nden yeni görüntüler yayınlandı. Grafi2000'nin kurucusu Varol Yaşaroğl...
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- Mesaj: Bu kadar zalim ... 3 gün, 16 saat davut oktay
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Kısa FilmlerTüm Kısa Filmler
3
Vasat bir yapım...
4
Filmin oyuncu kadrosu iyi fakat konusu vasat ötesi. Beklentilerimi karşılayamadı.
7
Güzel ve güldürücü bir animasyon filmi olmuş.
8
Kendisini her türlü rolde izlettirebilen başarılı bulduğum bir oyuncu.
7
İlk filme göre daha komik ve güldürücü 1.si bu kadar olmasa da en azından güldürebiliyordu. Eğlenip gülmek isteyenlerin bu seriyi kaçırmamasını tavsiye ederim.
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