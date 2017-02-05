Amatörler Gecesi

Amatörler Gecesi

10 Şubat 2017
Enkaz

Enkaz

10 Şubat 2017
Çakı Gibi

Çakı Gibi

10 Şubat 2017
Lego Batman Filmi

Lego Batman Filmi

10 Şubat 2017
Kara Gün

Kara Gün

10 Şubat 2017
Karanlığın Elli Tonu

Karanlığın Elli Tonu

10 Şubat 2017
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Haberler

Enkaz Filminin Basın Gösterimi Gerçekleşti
Enkaz Filminin Basın Gösterimi Gerçekle...

Daha evvel İstanbul Film Festivali’nde Yeni Türkiye Sineması bölümünde, daha sonra da Antalya Film Festivali’nde Rengahenk bölümünde izleyici ile bulu...

Al Pacino ve Benicio Del Toro'dan "The Trap" Geliyor!
Al Pacino ve Benicio Del Toro'dan "The ...

Daha çok kısa filmleri ile tanınan, yakın dönemde ise Spring Breakers filmi ile epey sükse yapan Harmony Korine’nin yönetmen koltuğunda oturacağı film...

Todd Solondz'dan Edgar Ramirez ve Penelope Cruz'lu Yeni Film
Todd Solondz'dan Edgar Ramirez ve Penel...

Penélope Cruz ve Edgar Ramirez’in başlıca rolleri üstlendiği Love Child filmini Todd Solondz yönetecek. Happiness, Storytelling, Dark Horse ve Wiener-...

1 Milyar Dolar Hasılat Yapan Filmler
1 Milyar Dolar Hasılat Yapan Filmler

Rogue One: A Star Wars Story'nin haftalar geçmesine rağmen gişedeki başarısı devam ediyor. Bu durum, filmin gelmiş geçmiş en çok izlenen ilk 30 film a...

Yaşamak Güzel Şey'den İlk Görseller!
Yaşamak Güzel Şey'den İlk Görseller!

Mandıra Filozofu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Müfit Can Saçıntı'nın yönetip başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey’den görseller gelmeye...

İngiliz Kaşif Fawcett'in Hikayesi: The Lost City of Z
İngiliz Kaşif Fawcett'in Hikayesi: The ...

Daha önce The Immigrant filmiyle karşımıza çıkan yönetmen James Gray, yeni filmi The Lost City Of Z ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Tatlım Tatlım'dan İlk Görseller Yayında
Tatlım Tatlım'dan İlk Görseller Yayında

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın yer aldığı, bir döneme damga vuran tiyatro oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın sinema uyarlaması Tatlım Tatlım'dan ilk g...

Bu Hafta 8 Yeni Film Vizyonda
Bu Hafta 8 Yeni Film Vizyonda

Bu hafta 8 yeni film gösterime giriyor. Sinemaseverlerin her türden ilgisini çekecek çeşitliliğin olduğu haftada vizyonu devam eden iddialı filmler de...

Fassbender'den Polisiye Film
Fassbender'den Polisiye Film

Norveç’in en ünlü polisiye roman yazarlarından Jo Nesbo imzalı The Snowman’in sinema uyarlamasında Michael Fassbender görev alacak. Daha evvel Headhun...

Altyazı Dergisi Şubat Sayısı Bayilerde
Altyazı Dergisi Şubat Sayısı Bayilerde

KAPAK KONUSU: JIM JARMUSCH’TAN PATERSON Altyazı Aylık Sinema Dergisi Şubat sayısında, New Jersey’de otobüs şoförlüğü yapan bir şair ile sevgilisinin ...

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Kısa Filmler

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Aşkın El Hali

Yönetmen :
lebkuchen avatar
lebkuchen 1 gün, 1 saat

7

Parçalanmış

Parçalanmış

Film Yönetmeni Night Shyamalan olunca,Haliyle beklentide yüksek oluyor..Eger benim gibi beklentiyi cok yüksek tutar,Ayrica,da filmin Trailer,na fazla kaptirirsaniz,kendinizi,Oldukca Hayal kirikligina ugrayabilirsiniz..Özellikle belirtmek isterim Kork u filmi degil,Gerilim ise cok tatmin edici degil,daha ziyade Psikolojik bir film,Yinede Zevkle izledigim bir film oldu.Yönetmen filmin 2 bölümünü cekmek istiyormus.Devami cekilecebilecek bir durumda konuyu ve sonunu acik birakti yönetmen..Bruce Wills süprizi ve Uncrable filmine yapilan gönderi,Gercekten cok hostu...

Financier 1 gün, 1 saat

9

Almila Ada

Almila Ada

Oyunculuğu da kendisi gibi güzel olan 1994 doğumlu genç 1.74 biyundaki genç oyuncudur,gelecek vaat etmektedir.Kaderimin yazıldığı gün dizisinde Nehir,Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterlerini oynamıştır.

mansur1453 avatar
mansur1453 1 gün, 2 saat

5

Kamil Öztürk

Kamil Öztürk

Kamil öztürk 80 lerin sonu ve 90 ların başında baş rollerde oynamış yapımcı ve senarist olarak yeşilçamın son dönemine katkı vermiş bir oyuncu keşke oyunculuğa devam etseymiş.

Göztepe avatar
Göztepe 1 gün, 7 saat

10

Berdel

Berdel

Tarık Akan gerçekten usta bir oyuncu böyle donuk roller gerçekten varlığıyla bile yakışıyor. Filmde herşey erkek çocuk uğruna yapılıyor kızı berdel yapılıyor kuma getiriliyor üstüne. En beğendiğim sahne kuma karısınında kızı olunca çılgına dönen Tarı k Akan'ın hayvanları vurup bırakması odunları sinirli sinirli kırması oldu. Hem Türkan Şoray hemde Füsun Demirel rollerinde başarılıydılar. Sadece filmin görüntü kalitesi kötü yönetmeni ve senaryosu sağlamdı.

mansur1453 avatar
mansur1453 1 gün, 8 saat

7

Eser Zorlu

Eser Zorlu

Eser zorlu sevgili mehmet günay ın da yazdığı gibi toplumsal olayları kendi bakış açısıyla düşük bütçeli filmlerle yapmıştır daha iyi imkanlarda filmler yapsa ödüllerde alabilirdi video döneminde unutulmuş bir çok filmini buldum eşi yasemen zorlu il e ilginç filmlere imza atmışlar allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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SadriBaba 1 gün, 9 saat
Levent Güner

Levent Güner

Kıymetinin bilinemediğine inanıyorum.Çok tanımam nerelidir falan bilmem de çok iyi rol kesiyor?

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